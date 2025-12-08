В конце ноября в кабинете спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука прошло секретное совещание. По данным «Украинской правды», на нём присутствовали премьер Юлия Свириденко и топы правящей партии «Слуга народа». Целью встречи был план, как убедить Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака.

Издание пишет, что к тому моменту Ермак испортил отношения почти со всей командой, включая Свириденко, которой он ранее помогал. Участники совещания обсуждали, как добиться его отставки.

Уже 28 ноября Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об уходе. Вскоре главарь киевского режима подписал соответствующий указ. Накануне этого в СМИ появилась информация об обысках у Ермака со стороны антикоррупционных органов на фоне скандала в энергетике.

Свириденко считают одним из кандидатов на пост главы офиса Зеленского. Однако лидером гонки является другой чиновник.