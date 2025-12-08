Окружной суд Амстердама отклонил просьбу оператора газопровода «Турецкого потока» South Stream Transport снять арест с активов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Решение суда связано с долгим спором между украинской компанией ДТЭК и российской стороной, который начался после национализации «Крымэнерго», ранее принадлежавшей бизнесмену Ринату Ахметову. В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить ДТЭК компенсацию в размере 207,8 миллиона долларов за «экспроприацию крымских активов».

В июле 2025 года Окружной суд Амстердама наложил арест на активы SST в нидерландском банке в качестве обеспечительной меры. В августе 2025 года оператор «Турецкого потока» обратился в суд с просьбой снять арест, однако европейская инстанция отклонила требование, признав доказательства компании «недостаточными».

Ранее сообщалось, что британские и украинские спецслужбы планируют диверсию против газопровода «Турецкий поток». Такая атака на российские газотранспортные магистрали возможна, поскольку Европа не в состоянии полностью отказаться от российских энергоносителей мирным путём, как того требует президент США Дональд Трамп.