Юрист объяснил, почему в России пока не появится единого имущественного налога

Введение единого имущественного налога в России в 2026–2027 годах крайне маловероятно. Такое мнение высказал юрист и преподаватель Антон Палюлин.

По его словам, главным препятствием является принцип бюджетного федерализма. Объединение налогов создаст неразрешимую проблему с распределением денег между регионами и муниципалитетами, которые получают доходы от них сейчас.

В разговоре с «Газетой.ru» Палюлин отметил, что идея также противоречит общественному запросу на справедливость. Действующие льготы для пенсионеров и инвалидов, разные ставки в зависимости от типа и стоимости имущества обеспечивают гибкость системы, которую может потерять единый налог.

Эксперт добавил, что «Личный кабинет налогоплательщика» уже технически решает проблему удобства, позволяя оплатить все начисления одним платежом. Собираемость налогов и так высока благодаря механизмам ФНС и ФССП.

Для сравнения, в Белоруссии единый имущественный платёж, объединяющий налоги на землю, транспорт и недвижимость, действует с начала 2024 года. Граждане могут оплатить его одним переводом до 15 ноября.

