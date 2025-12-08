Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 08:05

В Кашире горит здание администрации

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Сегодня в Кашире начался пожар в здании местной администрации. Очевидцы сообщают, что густой дым поднимается из окон третьего этажа, привлекая внимание прохожих и автомобилистов.

В Кашире горит здание администрации. Фото © Telegram / Осторожно, Москва

В Кашире горит здание администрации. Фото © Telegram / Осторожно, Москва

На место пожара немедленно отправились экипажи пожарной охраны, чтобы локализовать возгорание и предотвратить распространение пламени. Работа ведётся оперативно, сотрудники противопожарной службы предпринимают все необходимые меры для тушения очага горения.

Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре на Алтае
Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре на Алтае

Ранее в Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Пострадали два человека.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar