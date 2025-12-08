Сегодня в Кашире начался пожар в здании местной администрации. Очевидцы сообщают, что густой дым поднимается из окон третьего этажа, привлекая внимание прохожих и автомобилистов.

В Кашире горит здание администрации. Фото © Telegram / Осторожно, Москва

На место пожара немедленно отправились экипажи пожарной охраны, чтобы локализовать возгорание и предотвратить распространение пламени. Работа ведётся оперативно, сотрудники противопожарной службы предпринимают все необходимые меры для тушения очага горения.

Ранее в Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Пострадали два человека.