Пожар в многоэтажке в Москве: отрезанных огнём жильцов снимали с верхних этажей

В Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На месте работают 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Плотный дым быстро поднялся наверх, и жители оказались отрезаны в своих квартирах. Пожарные сработали оперативно: с помощью спасательных устройств они эвакуировали жильцов с верхних этажей.

«С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики», — рассказали в МЧС и добавили, что огонь к настоящему моменту локализован.

