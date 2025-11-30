Россия и США
30 ноября, 06:56

Пожар в многоэтажке в Москве: отрезанных огнём жильцов снимали с верхних этажей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

В Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На месте работают 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Плотный дым быстро поднялся наверх, и жители оказались отрезаны в своих квартирах. Пожарные сработали оперативно: с помощью спасательных устройств они эвакуировали жильцов с верхних этажей.

«С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики», — рассказали в МЧС и добавили, что огонь к настоящему моменту локализован.

Ранее стало известно, что известный художник Нельсон чуть не погиб при пожаре в своём подвале в Петербурге. Предварительная версия – поджог.

Андрей Бражников
