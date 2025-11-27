Известный художник Нельсон чуть не погиб при пожаре в своём подвале в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли подвал известного местного художника и барда Нельсона Искандаряна. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Последствия пожара во дворе Нельсона. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»

Художник смог вовремя выбраться из горящего помещения благодаря своему псу Волчку, который учуял запах дыма. При эвакуации Нельсон получил ожоги руки, а вход в его творческое пространство полностью сгорел.

«Двор Нельсона» с 2010-х годов был известной достопримечательностью Петербурга с уникальными арт-объектами. Местные жители уже оказали первую помощь художнику и планируют помочь ему разобрать завалы.