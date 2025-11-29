16-летняя девочка спасла бабушку из горящего дома, о пожаре её «предупредила» кошка

16-летняя Диана Деденко из посёлка Мирный в Тульской области самостоятельно потушила пожар в собственном доме и спасла бабушку. Как сообщает пресс-служба МЧС, о возгорании девушку предупредила кошка Симба, которая начала тревожно бегать по комнате и привлекать внимание.

Диана Деденко. Фото © Пресс-служба МЧС Тульской области

Увидев дым из своей комнаты, Диана немедленно вывела бабушку на улицу, вызвала пожарных и приступила к тушению. Школьница отключила электричество и с помощью ведра с водой ликвидировала возгорание на потолке, где из-за короткого замыкания загорелась светодиодная люстра.

«Благодаря смелости девушки, её быстрым и чётким действиям, никто не пострадал. Последствия от пожара были минимальными», — отметили поступок Дианы в МЧС.

