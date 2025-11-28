В Якутии сгорела квартира участника СВО со всеми доументами и имуществом

В Якутске 53-летний участник СВО Виктор Л. едва не погиб в ночном пожаре: его вытащили из огня без сознания и с тяжелейшими ожогами. После выписки мужчине некуда было возвращаться — в огне сгорело всё имущество и документы. Его пожилая тётя из Казахстана обратилась за помощью в СМИ, и история бойца получила резонанс. Об этом пишет SakhaDay.ru.

На ситуацию откликнулась сотрудница Штаба уполномоченного по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Она приехала к Виктору сразу после перевода из реанимации, передала телефон и необходимые вещи, а также договорилась о восстановлении его паспорта и решении вопроса с ремонтом квартиры. По её словам, поддержка будет комплексной — от одежды и документов до помощи в трудоустройстве и обучении.

После выписки Виктора готов принять реабилитационный центр имени Рихарда Зорге — договорённость с Минтруда уже достигнута. Сам мужчина рассказал, что тяжело ходит из-за ожога ноги, но медленно идёт на поправку.

Ранее художница-снайпер рассказала, как её рисунок спас жизнь российскому бойцу в зоне СВО. Во время боевой задачи она вручила военному портрет в рамке с прочной металлической подложкой. Тот положил его в кабину боевой машины — за сиденье. Именно этот рисунок задержал осколки после прилёта БПЛА.