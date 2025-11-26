Художница-снайпер рассказала, как её рисунок спас жизнь российскому бойцу в зоне СВО

Художница и ветеран СВО Юлия Толстоусова, известная под позывным Чечня, рассказала RT о необычном случае, когда её рисунок буквально спас жизнь российскому солдату. Во время боевой задачи она вручила бойцу портрет в рамке с прочной металлической подложкой. Тот положил его в кабину боевой машины — за сиденье.

«А когда в машину прилетел FPV-дрон, то эта рама задержала осколки, только шею бойцу посекло», — рассказала Толстоусова. Без неё осколки, скорее всего, пробили бы тело насквозь.

Боец позже лично поблагодарил художницу за подарок, ставший для него спасительным. Юлия Толстоусова — не только талантливый художник, но и боевой офицер: до 2022 года она служила снайпером, участвовала в боях под Иловайском, Горловкой, в Мариуполе и Курской области, а затем переквалифицировалась в операторы БПЛА. В перерывах между боями она рисует портреты сослуживцев — многие из этих работ уже экспонировались на персональных выставках в России.

Ранее в Херсонской области офицеры полиции Валентин Чикин и Александр Прядкин спасли 17-летнего мальчика, который подорвался на украинской мине «Лепесток» и не мог сам выбраться с заминированного ВСУ участка. Мать пропавшего мальчика в слезах обратилась в полицию с просьбой найти её не вернувшегося домой сына. Правоохранители немедленно приступили к поискам, действуя в опасной обстановке и рискуя собой.