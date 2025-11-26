«Посадил в мешок и вынес из ада»: Российский боец спас украинскую девочку под огнём в зоне СВО

Русский боец Марат Ганиев из Казани спас маленькую украинскую девочку во время боёв под Марьинкой, вынеся её из-под обстрела прямо в вещмешке. Об этом рассказала его сестра Резеда kp.ru.

По её словам, Марат — слесарь и патриот — ушёл на СВО осенью 2022 года. Служил под Горловкой, в Угледаре и участвовал в боях за Авдеевку. В разгар ожесточённых боёв он заметил ребёнка в заброшенном доме — девочка сидела в рваном платье среди игрушек, оставшись совершенно одна среди разрухи.

«Посадил её в мешок, закинул на спину. Очень переживал, чтобы нас не заметили, нужно было проходить мимо украинских позиций. До сих пор руки трясутся, как вспомню. А девчонка эта сидит сзади, смеётся. И маленькими ладошками по моей каске хлопает», — сообщил Марат в интервью для семейного архива. Он добавил, что, опасаясь обстрела в спину, перекинул мешок к себе на грудь, чтобы защитить ребёнка, и дошёл до своих позиций под свист пуль.

Марат Ганиев — уроженец Казани. Он ушёл на фронт в 42 года. К моменту спасения девочки он уже участвовал в боях за ряд городов Донбасса, включая Авдеевку и Угледар. К сожалению, позже он погиб.

