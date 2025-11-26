Бабушке-«дальнобою» из Удмуртии подарили внедорожник для помощи бойцам СВО

Бабушка Татьяна из Ижевска, известная волонтёрка, которая лично доставляет на передовую тысячи квадратных метров маскировочных сетей, осталась без машины. Её «Лада Калина», в которую она укладывала по 2500 кв. м сетей, генераторы, РЭБ-оборудование и даже колёса для УАЗов, заглохла ночью под Ростовом и больше не завелась.

Об этом пенсионерка рассказала журналисту kp.ru, который собирался отправить ей и её подругам-волонтёркам книги со словами благодарности и шоколадом. Она ехала с грузом из Удмуртии в Донбасс — 2300 км — как всегда одна, ночуя в машине с газовой горелкой и спальником, чтобы не тратить треть пенсии на гостиницу. Машина отказала на участке Каменск-Шахтинский — Ростов, и теперь бабушка, привыкшая «прыгать за руль» с молитвой и псалмами, осталась без своего главного инструмента помощи фронту.

Как оказалось, патриотов в России — хоть отбавляй. Уже через сутки в соцсетях собрали деньги: бойцы присылали даже по копейке, родные фронтовиков, читатели «Комсомолки» и просто неравнодушные люди. Суммы хватило на подержанный, но отлично сохранившийся японский внедорожник с постоянным полным приводом и автоматической коробкой передач. Теперь зимой бабушка Таня не будет вылетать в кювет с прицепом, не станет бояться снега и льда — машина уверенно потянет любой груз даже по самой глубокой грязи.

Ранее Народный фронт помог слепому ветерану СВО стать массажистом. 42-летний Ильяс Атаев, завершивший курс реабилитации в Центре имени А.И. Мещерякова, получил от представителей общественности профессиональный массажный стол. Данный жест поддержки призван помочь ему в организации частной практики.