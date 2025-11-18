Иркутянку оштрафовали за слова «кровожадные твари» в адрес волонтёров СВО

Источник “Ъ”, знакомый с рассмотрением дела, отмечает, что иркутянка Олеся Малиновская в начале осени в своем Telegram-канале назвала «кровожадными тварями» волонтеров, помогающих собирать и доставлять гуманитарную помощь для участников СВО. На этот ролик обратили внимание как блогеры Иркутской области, так и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Автомобиль Малиновской был задержан на одной из трасс под Иркутском 30 сентября, а ее саму доставили в полицию для дачи объяснений. Выяснилось также, что женщина управляла машиной без водительских прав, которых она ранее была лишена за отказ пройти медосвидетельствование.