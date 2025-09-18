Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 15:15

Блогерша, пожелавшая смерти бойцам СВО, получила штраф на 45 тысяч

Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Иркутская блогерша Мария Махмутова, пожелавшая смерти российским военным и мучений их детям, была оштрафована на 45 тысяч рублей. Информация об этом появилась в ответе регионального МВД на запрос движения «Зов народа». Данный документ имеется в распоряжении RT.

Как уточняется, блогерша была привлечена к ответственности по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики. Кроме того, в отношении её возбуждены уголовные дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Сообщается, что в ходе следственных действий Махмутова ударила полицейского ногой и укусила оперативника.

«Две статьи на ровном месте»: Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину
«Две статьи на ровном месте»: Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину

Напомним, что ранее блогерша, находясь за рулём, опубликовала видео, в котором пожелала смерти участникам СВО и выразила готовность отпраздновать их гибель бокалом вина. Кроме того, в её высказываниях были выявлены слова, дискредитирующие Вооружённые Силы РФ. При задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения и имела при себе нож.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar