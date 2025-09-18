Блогерша, пожелавшая смерти бойцам СВО, получила штраф на 45 тысяч
Мария Махмутова. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Иркутская блогерша Мария Махмутова, пожелавшая смерти российским военным и мучений их детям, была оштрафована на 45 тысяч рублей. Информация об этом появилась в ответе регионального МВД на запрос движения «Зов народа». Данный документ имеется в распоряжении RT.
Как уточняется, блогерша была привлечена к ответственности по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики. Кроме того, в отношении её возбуждены уголовные дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Сообщается, что в ходе следственных действий Махмутова ударила полицейского ногой и укусила оперативника.
Напомним, что ранее блогерша, находясь за рулём, опубликовала видео, в котором пожелала смерти участникам СВО и выразила готовность отпраздновать их гибель бокалом вина. Кроме того, в её высказываниях были выявлены слова, дискредитирующие Вооружённые Силы РФ. При задержании она находилась в состоянии алкогольного опьянения и имела при себе нож.