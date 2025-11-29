Россия и США
29 ноября, 05:00

В Нижнем Новгороде произошёл пожар в производственном здании

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание на территории производственного здания. Об этом сообщает главное управление (ГУ) МЧС России по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске загорелся ресторан «Роза Ветров». Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

