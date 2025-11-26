Россия и США
Регион
26 ноября, 19:20

В Солнечногорске загорелся ресторан «Роза Ветров»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В подмосковном Солнечногорске произошёл пожар в ресторане «Роза Ветров». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

«Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Голубое, улица Цветочная, дом 63. Горит кровля двухэтажного здания, площадь уточняется, эвакуация людей до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что площадь возгорания составила 750 кв. метров, эвакуированы 15 человек. К 20:55 по московскому времени огонь локализован.

Не менее 36 человек погибли при пожаре в Гонконге, более 270 пропали без вести
Ранее в Иркутске было ликвидировано открытое горение в цехе по производству стеновых панелей, где было зафиксировано возгорание на площади 3,5 тыс. кв. метров. В ликвидации огня принимали участие несколько пожарных подразделений, и на данный момент угроза распространения огня устранена.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

