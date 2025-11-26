Не менее 36 человек погибли при пожаре в Гонконге, более 270 пропали без вести

Число погибших в результате пожара в Гонконге увеличилось до 36. Об этом сообщает местный портал HK01, ссылаясь на заявление главы администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).

«В результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в ЖК, где проживают в общей сложности 4 тысячи человек. По данным South China Morning Post, это крупнейший пожар в стране за последние 17 лет.