Не менее 36 человек погибли при пожаре в Гонконге, более 270 пропали без вести
Обложка © X/ WeathermanSumit
Число погибших в результате пожара в Гонконге увеличилось до 36. Об этом сообщает местный портал HK01, ссылаясь на заявление главы администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).
«В результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в ЖК, где проживают в общей сложности 4 тысячи человек. По данным South China Morning Post, это крупнейший пожар в стране за последние 17 лет.
