МЧС внедряет нейросеть для расследования пожаров

МЧС России начало тестирование нейросетевой технологии для автоматизации расследования пожаров. Об этом сообщает Forbes.

Cистема анализирует фотографии с места происшествия и самостоятельно формирует описание, сокращая время оформления протокола с 40-60 минут до нескольких секунд. Пилотный проект реализуется на базе Академии ГПС МЧС с последующим внедрением по всей стране. Разработка способна определять по фотографиям очаг возгорания, пути распространения огня и возможные причины происшествия.

Технология также перспективна для применения в промышленности, страховой сфере и других отраслях. Использование искусственного интеллекта позволит не только ускорить документальное оформление, но и повысить точность экспертных заключений.