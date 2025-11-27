Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:13

МЧС внедряет нейросеть для расследования пожаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Axel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Axel

МЧС России начало тестирование нейросетевой технологии для автоматизации расследования пожаров. Об этом сообщает Forbes.

Cистема анализирует фотографии с места происшествия и самостоятельно формирует описание, сокращая время оформления протокола с 40-60 минут до нескольких секунд. Пилотный проект реализуется на базе Академии ГПС МЧС с последующим внедрением по всей стране. Разработка способна определять по фотографиям очаг возгорания, пути распространения огня и возможные причины происшествия.

Технология также перспективна для применения в промышленности, страховой сфере и других отраслях. Использование искусственного интеллекта позволит не только ускорить документальное оформление, но и повысить точность экспертных заключений.

IT-эксперты описали идеальный сценарий развития искусственного интеллекта в России
IT-эксперты описали идеальный сценарий развития искусственного интеллекта в России

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в конференции по ИИ AI Journey 2025, где пошутил о возможном бунте роботов. Кроме того, глава государства поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar