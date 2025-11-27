МЧС внедряет нейросеть для расследования пожаров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Axel
МЧС России начало тестирование нейросетевой технологии для автоматизации расследования пожаров. Об этом сообщает Forbes.
Cистема анализирует фотографии с места происшествия и самостоятельно формирует описание, сокращая время оформления протокола с 40-60 минут до нескольких секунд. Пилотный проект реализуется на базе Академии ГПС МЧС с последующим внедрением по всей стране. Разработка способна определять по фотографиям очаг возгорания, пути распространения огня и возможные причины происшествия.
Технология также перспективна для применения в промышленности, страховой сфере и других отраслях. Использование искусственного интеллекта позволит не только ускорить документальное оформление, но и повысить точность экспертных заключений.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в конференции по ИИ AI Journey 2025, где пошутил о возможном бунте роботов. Кроме того, глава государства поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.