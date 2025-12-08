Эпичное уничтожение украинского дрона из ПЗРК «Игла» попало на видео

«Игла» — переносной зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1979 году. Разработка нового ПЗРК, начатая в 1971 году в Коломне под руководством КБМ (главный конструктор С. П. Непобедимый) при создании головки самонаведения ЛОМО (главный конструктор О. А. Артамонов), была направлена на создание системы, превосходящей предыдущие комплексы типа «Стрела» по эффективности и устойчивости к тепловым помехам. Комплекс предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах и состоит на вооружении армии России, стран СНГ, а с 1994 года экспортируется в более чем 30 государств мира, включая страны Европы, Азии и Латинской Америки.