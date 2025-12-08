«Выбрали не меня»: Ася Резник объявила о разводе с мужем

Актриса и участница шоу «Звёзды в джунглях» Ася Резник публично объявила о расторжении брака с режиссёром Ильёй Аксёновым. В эфире шоу о выживании в экстремальных условиях она поведала о причине разрыва, признавшись, что причиной стала измена мужа.

Резник призналась, что эти отношения были особенными для неё, поскольку это был её первый серьёзный роман, завершившийся свадьбой. Она описала свои чувства как болезненные и мучительные, подчеркнув, что выходила замуж по настоящей любви и считала свой брак счастливым.

«Я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви. И это были счастливые отношения… Я уже не помню себя без мужа. Это были первые отношения, и я сразу вышла замуж», — призналась актриса, не сдержав слёз.

Признание вызвало сочувствие и поддержку поклонников, которые выразили симпатию и сопереживание актрисе. Сама Резник подчеркнула, что верит в доброту людей и готова двигаться вперёд, несмотря на боль и переживания.

