Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:39

Адвокат раскрыл 5 секретов «экологичного» развода без лишних ссор и расходов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Адвокат Юрий Левин в беседе с «Газетой.ru» перечислил пять правил, позволяющих пройти через развод с минимальными конфликтами и финансовыми потерями. Первый и наиболее эффективный инструмент — брачный договор. В документе можно заранее определить порядок раздела имущества и долгов, что в будущем избавит от изматывающих судебных споров.

«Это гораздо проще сделать, когда вы не воюете, а ещё разговариваете друг с другом. Потом те же вопросы решаются через крики и иски», — отметил юрист.

Психиатр назвала одержимость к другому человеку опасной формой фанатизма
Психиатр назвала одержимость к другому человеку опасной формой фанатизма

Второй шаг — тщательная подготовка к переговорам: сбор документов на имущество, финансовые активы и детей, чтобы дискуссия велась на основе фактов, а не эмоций. Особое внимание следует уделить вопросам, связанным с детьми: важно ориентироваться на их интересы, а не на личные обиды, и по возможности заключить соглашение о воспитании и содержании без привлечения суда.

Четвёртым инструментом эксперт назвал медиацию — процесс с участием нейтрального специалиста, который помогает супругам найти взаимоприемлемые решения без перехода в конфронтацию. Если же избежать суда не удаётся, лучше обратиться к адвокату, специализирующемуся на семейных спорах. Это позволит снизить эмоциональную нагрузку и избежать необдуманных поступков в стрессовой ситуации.

Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян
Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян

Ранее Life.ru узнал, как не стать заложником долгов бывшего супруга. Кроме того, психолог рассказала, как вернуть любовь ребёнка после развода. А ещё юрист предложил простой способ поделить машину при разводе.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar