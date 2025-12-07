Адвокат раскрыл 5 секретов «экологичного» развода без лишних ссор и расходов

Адвокат Юрий Левин в беседе с «Газетой.ru» перечислил пять правил, позволяющих пройти через развод с минимальными конфликтами и финансовыми потерями. Первый и наиболее эффективный инструмент — брачный договор. В документе можно заранее определить порядок раздела имущества и долгов, что в будущем избавит от изматывающих судебных споров.

«Это гораздо проще сделать, когда вы не воюете, а ещё разговариваете друг с другом. Потом те же вопросы решаются через крики и иски», — отметил юрист.

Второй шаг — тщательная подготовка к переговорам: сбор документов на имущество, финансовые активы и детей, чтобы дискуссия велась на основе фактов, а не эмоций. Особое внимание следует уделить вопросам, связанным с детьми: важно ориентироваться на их интересы, а не на личные обиды, и по возможности заключить соглашение о воспитании и содержании без привлечения суда.

Четвёртым инструментом эксперт назвал медиацию — процесс с участием нейтрального специалиста, который помогает супругам найти взаимоприемлемые решения без перехода в конфронтацию. Если же избежать суда не удаётся, лучше обратиться к адвокату, специализирующемуся на семейных спорах. Это позволит снизить эмоциональную нагрузку и избежать необдуманных поступков в стрессовой ситуации.