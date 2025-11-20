Любовь прошла, а кредит остался: Life.ru узнал, как не стать заложником долгов бывшего супруга
Юрист рассказала, какие кредиты супруга придётся платить даже после развода
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
После развода долги могут остаться исключительно на одном из супругов, даже если деньги тратились на общие нужды или помощь семье другого. Юрист Лариса Феттер рассказала Life.ru, какие кредиты остаются личными, а какие при определённых условиях можно признать общими через суд.
Если кредитный договор оформлен лично на вас, вы и будете платить кредит, даже если все деньги ушли на помощь родне супруга, его бизнес или исчезли в неизвестном направлении. Банку не интересны ваши семейные перипетии — для них важен заёмщик, чья подпись стоит в договоре.
Эксперт добавила, что иногда долги всё же можно признать общими. Это касается обязательств, которые формально оформлены на одного супруга, но были взяты с вашего согласия, а также если деньги были потрачены на нужды семьи. Сюда относятся ипотека или автокредит на имущество, которые могут быть предметом раздела, кредит на семейный отпуск, средства с кредитной карты на продукты, коммунальные услуги, детский сад и другие повседневные нужды. В то же время специалист отметила, что раздел долгов напрямую не работает — банк не перепишет договор из-за развода. Платить будет тот, кто в договоре указан заёмщиком.
«Но у вас есть путь к компенсации: через суд можно признать такой долг общим и взыскать со второго супруга половину сумм, которые вы уже выплатили банку после развода. Ключевое условие — доказательства. Сложнее всего, когда нет бумажного следа. Если муж оформил на вас потребительский кредит, снял наличные на ремонт, а работы проводили «шабашники» без договоров и чеков, доказать общую трату будет практически невозможно», — пояснила собеседница Life.ru.
Финансовая грамотность в браке — это не подозрительность, а забота о своем будущем. Внимательно относитесь к любым кредитным обязательствам и всегда фиксируйте крупные общие траты.
