7 декабря, 04:56

Психиатр назвала одержимость к другому человеку опасной формой фанатизма

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Неадекватная любовь или одержимость другим человеком не имеют ничего общего с искренними чувствами, уверена врач-психиатр Елизавета Жесткова. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что настоящая любовь проявляется в желании добра и благополучия объекту привязанности, тогда как одержимость является формой фанатизма.

По словам эксперта, определённый уровень фанатизма естественен в подростковом и юношеском возрасте, когда происходит становление личности и склонность к идеализации кумиров. Это не считается нездоровой гиперфиксацией и обычно проходит по мере взросления, выстраивания личных границ и формирования зрелых эмоций.

Однако если одержимость переходит допустимые границы, выражаясь в преследовании, угрозах или агрессивном поведении, это указывает на возможные расстройства личности. В таких случаях эффективной помощью может стать психотерапия, которая способна дать положительные результаты в коррекции подобных состояний.

Ранее Life.ru выяснил, какие шесть цветов нельзя дарить на первом свидании — они испортят карму, навлекут беды и даже убьют любовь. Кроме того, россиянам объяснили, как не стать заложником долгов бывшего супруга. А ещё психолог рассказала, как вернуть любовь ребёнка после развода.

