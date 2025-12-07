Психиатр назвала одержимость к другому человеку опасной формой фанатизма

Неадекватная любовь или одержимость другим человеком не имеют ничего общего с искренними чувствами, уверена врач-психиатр Елизавета Жесткова. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что настоящая любовь проявляется в желании добра и благополучия объекту привязанности, тогда как одержимость является формой фанатизма.

По словам эксперта, определённый уровень фанатизма естественен в подростковом и юношеском возрасте, когда происходит становление личности и склонность к идеализации кумиров. Это не считается нездоровой гиперфиксацией и обычно проходит по мере взросления, выстраивания личных границ и формирования зрелых эмоций.

Однако если одержимость переходит допустимые границы, выражаясь в преследовании, угрозах или агрессивном поведении, это указывает на возможные расстройства личности. В таких случаях эффективной помощью может стать психотерапия, которая способна дать положительные результаты в коррекции подобных состояний.