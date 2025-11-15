Психолог рассказала, как вернуть любовь ребёнка после развода

Развод — очень сложный эмоциональный процесс для всех, который требует времени осознать и принять произошедшее. При этом под большой угрозой не только психологическое здоровье супругов, но и их детей. Психолог Анастасия Вокуева рассказала Life.ru о том, как минимизировать негативные последствия и вернуть любовь ребёнка после развода.

По словам специалиста, многие советы нацелены на традиционные психологические приёмы и занятия. Однако есть малоизвестные методы, которые могут помочь. Как правило, решение принимается матерью и отцом, односторонне, очерчивая границы между собой. Интересы ребёнка редко учитываются.

В целом, фундаментом проблемы этой темы является чувство неопределённости, страх в вашем ребёнке после развода, который порождает недоверие по отношению к вам. Безусловно, здесь нужна психотерапия. Чтобы восстановить утерянную связь, проводится парная психологическая консультация. Эта работа направлена на двустороннее взаимодействии. Анастасия Вокуева Психолог

Психологическая помощь должна заключаться во всестороннем взаимодействии семьи, учитывая как вербальную, так и невербальную информацию, включая нарушения границ и игнорирование интересов ребёнка. После тщательного наблюдения психолог сможет оценить, насколько крепка связь между родителем и ребёнком. При возникновении сложностей специалист предложит рекомендации для улучшения внутрисемейного климата.

Когда связь уже нарушена и взгляды родителей и детей расходятся, задача психолога — нивелировать этот разрыв, проводя парные консультации, направленные на двустороннее взаимодействие. Одна из распространённых ошибок при разводе — резкое ограничение общения с одним из родителей, что может стать глубокой травмой для ребёнка. Эксперт предостерегает от оценки реакции ребёнка, так как внешнее спокойствие не всегда отражает внутреннее состояние.

«Если кажется, что он спокоен, не факт, что у него внутри не случилась катастрофа. Многие дети могут скрывать свои впечатления, страхи и, как итог, поломанная психика или иные опасные заболевания», — отмечает специалист.

Вокуева также указывает на опасность перекладывания вины одним из бывших супругов на другого, что может привести к разочарованию и обидам.

«Никогда не ограничивается детей в информации, игнорируя их вопросы о причине развода. Старайтесь сохранить привычный ритм жизни и общайтесь на доступном языке. Те слова, которые понятны вам, непонятны детям. Обходите сложные формулировки, сохранив семейную уютную атмосферу», — рекомендует собеседница Life.ru

Не вовлекая ребёнка в конфликты, старайтесь не ограничивать его в общении с отцом или матерью, чтобы он не почувствовал, что идёт по тропе предательства. После расставания выстроите удобное время для общения с матерью или отцом. Не ставьте акцент на своих обидах. Подумайте об эмоциональном здоровье сына или дочери, ограждая от чувства вины и неполноценности семейного очага.

Поддерживайте семейные традиции — это могут быть игры и многое другое. Избегайте резких переходов, эмоций и не выплёскивайте конфликты на детей. От этого периода зависит, какова будет психологическая архитектура и эмоциональный комфорт ваших преемников. В непростых ситуациях психолог рекомендует обращаться к опытным специалистам, которые помогут сохранить эмоциональное здоровье детей и всей семьи.

Ранее Life.ru рассказал, кому особенно тяжело пережить развод. Уверенные в себе люди, вступая в брак и принимая решение о разводе, действуют из взрослой позиции, понимая, что отношения себя изжили. Сам развод — это не только расставание, но и разлом привычного уклада, планов и социального статуса. Тяжелее всего приходится людям зависимым, с низкой самооценкой и травмой отверженности. Для них партнёр — это способ избежать одиночества, поэтому даже токсичные отношения они разорвать не могут.