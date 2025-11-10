Психолог рассказала, для кого развод с супругом станет невыносимым испытанием

Развод является тяжёлым стрессом, но люди со здоровой самооценкой переживают его гораздо легче. Такой точкой зрения в беседе с РИАМО поделилась клинический психолог Ирина Грекова.

По словам эксперта, уверенные в себе люди, вступая в брак и принимая решение о разводе, действуют из взрослой позиции, понимая, что отношения себя изжили. Сам развод — это не только расставание, но и разлом привычного уклада, планов и социального статуса.

Тяжелее всего приходится людям зависимым, с низкой самооценкой и травмой отверженности. Для них партнёр — это способ избежать одиночества, поэтому даже токсичные отношения они разорвать не могут. Такие люди часто «застревают» на этапах переживания утраты, по кругу проживая гнев и отрицание, что мешает им эмоционально освободиться и двигаться дальше.

«Помните, что развод — это не конец, а наоборот, новый этап вашей жизни. Самое время позаботиться о себе, начать слышать себя и делать то, что хотите именно вы. Самое время обратиться к специалисту, проработать все свои переживания и перевести их в созидательное русло», — рекомендует психолог.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме разрабатывают закон, предполагающий обязательные консультации с психологом при разводе. Это будет совместная сессия, где супруги будут прорабатывать со специалистом проблемные точки в их браке.