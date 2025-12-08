Пожилая пара погибла в ДТП на Алтае

Пожилая пара погибла в результате ДТП в Алтайском крае. Как сообщили в управлении МВД по региону, всё произошло в районе станции «Заречная».

По предварительной информации, около 8:30 утра водитель грузового автомобиля, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим по основному направлению.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы: спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Погибла супружеская пара — 74-летний мужчина и 72-летняя женщина. В результате аварии движение на данном участке дороги было временно затруднено. Причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.