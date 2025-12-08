Экс-солист MBAND Киоссе рассказал, почему группа не планирует воссоединяться

Популярная группа MBAND, распавшаяся пять лет назад, не планирует воссоединяться, несмотря на ожидания поклонников. Об этом заявил бывший солист коллектива Никита Киоссе.

«Они ждали, что мы споём вместе на наше десятилетие, но увы — у каждого из нас очень высокая занятость», — рассказал он Леди Mail.

Он с теплотой и благодарностью вспоминает годы в коллективе, продюсера Константина Меладзе и коллег, с которыми провёл почти шесть лет в постоянных разъездах. Группа позволила ему объездить мир и получить невероятный опыт.

Однако артист не жалеет о распаде. Сегодня, будучи сольным исполнителем, он признаётся, что ему приходится «выгрызать» интерес к себе кропотливой работой на студии, тогда как в группе попасть в топ было гораздо проще благодаря общему ресурсу.

