Психолог рассказала, как реагировать на дорогие запросы детей к Деду Морозу

Детские письма Деду Морозу с просьбами подарить 100 000 рублей, айфон или даже живого динозавра ставят многих родителей в тупик. Как на них реагировать, не разрушая веру в чудо, рассказала детский и семейный психолог Екатерина Кес.

По её словам, дети часто не понимают реальной стоимости вещей или искренне верят во всемогущество волшебника. На их желания также сильно влияет окружение и реклама, добавила эксперт в разговоре с РИАМО.

Психолог советует мягко объяснить, что основные подарки дарят родители, а Дед Мороз приносит небольшие сюрпризы. Можно сказать, что у него определённый бюджет на всех детей или что на его игрушечном заводе не производят такие сложные вещи.

Важно попросить ребёнка указать в письме запасной, более реалистичный вариант подарка. А ещё — наполнить праздник теплом и вниманием, ведь для ребёнка эмоции и атмосфера часто важнее цены подарка.

Если же ребёнок просит живого питомца, можно объяснить, что Деду Морозу жалко сажать зверушку в тёмный и холодный мешок, и что друзей не дарят.

Ранее исследование показало, что каждый десятый представитель поколения Z надеется получить от родителей на Новый год квартиру. Однако реальность сильно отличается: большинство взрослых выбирают более скромные подарки, такие как сувениры, украшения, сертификаты на мероприятия, электроника или совместные поездки.