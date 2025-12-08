В базу «Миротворца»* внесли российскую гимнастку Мельникову

База украинского ресурса «Мировторец»* пополнилась трёхкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой. Спортсменке вменяют «подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины» и «поддержку проведения специальной военной операции». Об этом говорится на сайте портала.

Ангелине Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире, обладательница двух бронзовых и одной серебряной награды Олимпийских игр. Дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз — в опорном прыжке (2025).

Ранее сообщалось, что в базу украинского сайта «Миротворец»* были внесены шесть российских футболистов. Пятеро из них представляли самарские «Крылья Советов» — Николай Рассказов, Владимир Хубулов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин и Роман Евгеньев, а один — московское «Динамо» (Дмитрий Скопинцев).

