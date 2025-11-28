Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 13:22

Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в список украинского сайта «Миротворец»*

Хоккеисты Илья Ковальчук и Валерий Каменский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Александр Щербак

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский, а также экс-тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Им инкриминируют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Вячеслав Буцаев. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Ковальчук является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом Олимпиады-2018. Каменский, в свою очередь, за спортивную карьеру завоевал золото Игр-1988 и серебро-1998, выступал за ЦСКА и клубы НХЛ. Буцаев известен работой с новосибирским ХК «Сибирь».

А ранее в базу данных сайта «Миротворец»* были внесены глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Им также выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Мария Любицкая
