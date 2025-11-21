Россия и США
21 ноября, 15:43

Глава Паралимпийского комитета России Рожков и синхронистка Пацкевич попали в «Миротворец»*

Обложка © ТАСС / Арина Антонова, Михаил Метцель

Павел Рожков, возглавляющий Паралимпийский комитет России, был занесён в базу данных экстремистского «Миротворца»*. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме того, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич была добавлена в базу «Миротворца»*. Спортсменке выдвинуты обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и в «участии в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

