Ещё 25 детей из России попали в «Миротворец»*

Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данные 25 детей в возрасте от двух до шести лет. Малышей обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и в «сознательном нарушении государственной границы».

В опубликованных анкетах указаны фамилии, даты рождения и данные личных документов. Это не первый случай, когда ресурс публикует личные данные несовершеннолетних.

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

