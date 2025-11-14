Чемпионку России по бобслею Макарову внесли в базу «Миротворца»*

Российская чемпионка по бобслею Анастасия Макарова была добавлена в список украинского ресурса «Миротворец»*. На это внимание обратил «Постньюс».

Спортсменка попала в базу ещё 9 ноября. Ей инкриминируют «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств украинских граждан», «посягательство на территориальную целостность Украины», а также «распространение российской пропаганды» и «участие в антиукраинских мероприятиях». В профиле Макаровой указано, что она является действующим военнослужащим Росгвардии в звании прапорщика.

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

