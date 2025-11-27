Глушаков и Моня оказались в базе данных сайта «Миротворец»*

В базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»* внесли шестерых представителей российского спорта, включая бывшего игрока сборной России по футболу Дениса Глушакова и баскетболиста Сергея Моню. Об этом свидетельствуют данные сайта.

Также на «Миротворец»* попали прославленная теннисистка Надежда Петрова, руководитель Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, первый российский пилот «Формулы-1» Сергей Петров и олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров. Их действия квалифицируют как «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

А ранее в базу данных сайта «Миротворец»* были внесены глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Им также выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, спортсменке вменяют «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».

