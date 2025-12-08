Страны ЕС требуют ускорить решение по использованию замороженных активов РФ

Лидеры Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши и Ирландии потребовали от Еврокомиссии ускориться с решением о том, как использовать замороженные российские активы. В письме Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что Украине срочно нужны средства, пишет Politico.

«Учитывая нынешний масштаб и экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд, мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счёт средств от замороженных российских активов в ЕС... Время играет существенную роль», — указано в письме.

По данным издания, в ЕС обсуждают сумму от 185 до 210 миллиардов евро — Киев должен будет вернуть эти деньги, но только если после конфликта получит компенсации от Москвы. В МИД РФ уже заявили, что разговоры о репарациях «оторваны от реальности», а действия Брюсселя называют фактическим присвоением российских средств.

Ранее сообщалось, что план ЕС выделить Украине кредит за счёт замороженных российских активов может обернуться серьёзными юридическими проблемами. Инициатива почти неизбежно станет объектом судебных споров и не вызывает иллюзий относительно своей уязвимости. Даже внутри экспертного сообщества Евросоюза нет единого мнения о законности схемы, а сам проект несёт существенные юридические и финансовые риски.