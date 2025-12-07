FT: Евросоюз нашёл способ навсегда заблокировать замороженные активы России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe
Евросоюз получил юридическую возможность навсегда оставить замороженные российские активы под блокировкой. Об этом пишет газета Financial Times.
Раньше каждые шесть месяцев санкции нужно было продлевать единогласно. Достаточно было одного отказа — и вся система ограничений могла рухнуть. Россия тогда получила бы доступ к своим резервам.
«Новый законодательный пакет позволит ЕС оставить замороженные российские активы заблокированными навсегда», — говорится в публикации.
По данным издания, чиновники ЕС нашли статью в договорах Союза, которая разрешает принимать такие меры без единогласия — при «серьёзных экономических потрясениях».
Ранее эксперты предупредили, что попытка ЕС конфисковать российские активы может подорвать доверие к евро как к мировой резервной валюте. Сейчас на евро приходится около 20% валютных резервов центробанков мира — это второе место после доллара (около 60%). Однако такие шаги могут заставить инвесторов сокращать вложения в европейские активы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.