Песков рассказал, сколько ЕС сможет поддерживать Киев за счёт активов России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava
Денег из замороженных активов РФ хватит, чтобы ещё пару лет снабжать Киев оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит ещё, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за возможную конфискацию российских активов ляжет как на конкретных лиц, так и на целые государства.
Однако власти Евросоюза преисполнены решимости украсть эти деньги. Они осознают последствия, но призывают участников блока расхлёбывать их всем вместе. С таким предложением уже выступила глава евродипломатии Каллас, которую поддержал канцлер ФРГ Мерц.
