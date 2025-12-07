Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 декабря, 11:24

Песков рассказал, сколько ЕС сможет поддерживать Киев за счёт активов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

Денег из замороженных активов РФ хватит, чтобы ещё пару лет снабжать Киев оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит ещё, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за возможную конфискацию российских активов ляжет как на конкретных лиц, так и на целые государства.

FT: Изъятие активов России подорвёт доверие к евро как к резервной валюте
Однако власти Евросоюза преисполнены решимости украсть эти деньги. Они осознают последствия, но призывают участников блока расхлёбывать их всем вместе. С таким предложением уже выступила глава евродипломатии Каллас, которую поддержал канцлер ФРГ Мерц.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

