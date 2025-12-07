Денег из замороженных активов РФ хватит, чтобы ещё пару лет снабжать Киев оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит ещё, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за возможную конфискацию российских активов ляжет как на конкретных лиц, так и на целые государства.

Однако власти Евросоюза преисполнены решимости украсть эти деньги. Они осознают последствия, но призывают участников блока расхлёбывать их всем вместе. С таким предложением уже выступила глава евродипломатии Каллас, которую поддержал канцлер ФРГ Мерц.