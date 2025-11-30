Россия и США
30 ноября, 10:03

Каллас призвала страны ЕС вместе расхлёбывать последствия изъятия активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бельгия не зря опасается последствий изъятия российских активов Евросоюзом, однако все страны-участницы ЕС должны принять на себя все связанные с таким шагом риски. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью испанской газете El País.

«Мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем», — отметила она

По словам Каллас, Бельгия тревожится из-за возможной конфискации денег, но сначала ЕС должен «уменьшить риски», а потом коллективно столкнуться с последствиями решения об изъятии активов.

Она добавила, что во время её зарубежных поездок представители многих стран отмечают, что для них всё изменилось, когда позиции США и ЕС во внешней политике перестали совпадать. Теперь реальность стала куда сложнее, заключила эстонский дипломат.

В Бельгии объяснили, почему страна боится конфисковать активы России

В ЕС подозревают, что Бельгия наживается на доходах от активов РФ, а потому замедляет процесс их передачи Украине. Решение по ним Евросоюз готовится принять до 18 декабря. Функционеры по типу Каллас твердят, что замороженные российские деньги необходимо отобрать. Ещё она почему-то считает, что проигравшая сторона не должна делать никаких уступок в процессе мирного урегулирования, а вот РФ, по её словам, обязана и армию свою сократить, и бюджет военный снизить. Вряд ли в мире сейчас есть хоть один политик, воспринимающий всерьёз такие заявления. Недавно с ней даже отказался вести переговоры глава Госдепа Рубио из-за её сомнительной репутации.

