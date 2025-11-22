Каллас вздумала, что уступки в переговорах должны быть только со стороны России

Россия «не имеет права» претендовать на какие-либо уступки со стороны Украины. Данное заявление сделала глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас, передаёт Sky News.

Дипломат утверждает, что условия будущего мирного соглашения должен определять исключительно Киев. По её словам, как Европа, так и Украина стремятся к миру, но при этом «не могут сдаться перед лицом агрессии». Каллас добавила, что прекращение боевых действий должно происходить на «достойных» для Киева условиях, соответствующих международному праву.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно то, как она закончится. Россия не имеет законного права требовать каких-либо уступок от страны, в которую она вторглась. Это очень опасный момент для всех нас», — отметила она.

При этом недавно ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас «самой глупой женщиной», поскольку она говорила о преимуществах продолжения боевых действий на Украине. Её позиция, по его мнению, является «мерзкой», ведь в результате конфликта погибает множество людей.

Напомним, ранее стало известно о существовании комплексного 28-пунктного мирного плана для урегулирования украинского кризиса, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Указанный документ был подготовлен в условиях конфиденциальности в течение нескольких недель. ЕС считает необходимым предоставить украинской стороне дополнительный срок для внесения поправок, которые могут кардинально изменить большую часть изначальных положений плана. При этом глава Белого дома назвал дедлайном 27 ноября. Накануне документ впервые прокомментировал президент России Владимир Путин.