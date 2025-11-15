Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выгоде продолжения конфликта на Украине. Свою оценку он выразил в публикации в социальной сети X, охарактеризовав позицию еврочиновницы как «глупую и мерзкую».

Журналист отреагировал на выступление Каллас от 15 ноября, в ходе которого она заявила, что поддержка Киева для ЕС является «сущей мелочью» по сравнению с «победой России». Она также призвала усилить санкционное давление на Москву. По словам Боуза, подобные высказывания характеризуют саму Каллас исключительно как недальновидного политика.

«Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими», — отметил журналист.

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас поставила под сомнение роль СССР в победе над нацистской Германией и Японией во Второй мировой войне. В своём ответе глава европейской дипломатической службы подчеркнула мужество китайского народа и его роль в завершении войны, но полностью опустила вклад Советского Союза. Она не упомянула о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией или о более чем 27 миллионах погибших советских граждан.