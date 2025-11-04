Каллас назвала сроки вступления Украины и других стран-кандидатов в ЕС
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о реалистичных перспективах расширения ЕС до 2030 года. На пресс-конференции в Брюсселе она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение.
«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», — отметила Каллас, представляя ежегодный доклад о расширении.
В перечень наиболее подготовленных стран вошли Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Для Киева членство в ЕС, по словам представителя Евросоюза, должно стать «важной гарантией безопасности».
А ранее стало известно, что ЕС выделил Украине новый транш помощи на 1,8 миллиарда евро. Средства направят на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирования системы государственного управления.
