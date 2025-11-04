Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 13:43

Еврокомиссия официально признала остановку процесса вступления Грузии в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Переговорный процесс по вступлению Грузии в Европейский союз полностью остановлен с 2024 года. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕС о расширении.

«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — указывается в официальном отчете.

Еврокомиссия понизила статус Грузии в переговорах о вступлении в ЕС
Еврокомиссия понизила статус Грузии в переговорах о вступлении в ЕС

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Европейского союза. Он обвинил некоторых зарубежных деятелей в прямой поддержке попытки свержения конституционного строя.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar