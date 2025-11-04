Еврокомиссия официально признала остановку процесса вступления Грузии в ЕС

Переговорный процесс по вступлению Грузии в Европейский союз полностью остановлен с 2024 года. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕС о расширении.

«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — указывается в официальном отчете.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Европейского союза. Он обвинил некоторых зарубежных деятелей в прямой поддержке попытки свержения конституционного строя.