Глава Госдепа США Марко Рубио отказался проводить двусторонние встречи с главой ЕК Каей Каллас, поскольку её с администрацией президента Штатов Дональда Трампа связывают крайне непростые отношения. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Каллас находится вне центра внимания с учетом её сложных отношений с администрацией Трампа, даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — сказано в публикации.

Один из чиновников отметил, что Каллас в итоге отвели закулисную роль «плохого полицейского» для стран Евросоюза.

Вероятно, ещё Кая Каллас осталась за бортом из-за совершенно бестолковой риторики о том, что Россия якобы не в праве добиваться каких-то уступок со стороны Украины в рамках мирного плана. По её словам, конфликт должен завершиться «достойно» для Киева.