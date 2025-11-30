ЕС планирует решить судьбу замороженных активов России до 18 декабря

Евросоюз планирует окончательно определиться с судьбой замороженных российских активов на предстоящем заседании 18 декабря. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию La Tribune Dimanche.

Глава французской дипломатии обозначил, что первостепенной задачей для европейских стран является обеспечение надёжной блокировки российских активов на территории ЕС. Барро охарактеризовал эти финансовые средства как важный инструмент давления на Москву для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.

Министр также акцентировал, что европейские государства готовы оказывать Киеву финансовую поддержку в течение следующих двух лет в случае продолжения боевых действий. По его словам, замороженные активы могут стать одним из источников такой помощи, позволяя ЕС защитить Украину от экономических трудностей.