Путин: Кабмин РФ готовит ответ на возможную конфискацию российских активов

Правительство России разрабатывает пакет ответных мер на случай, если Европа пойдёт на конфискацию российских активов. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке. По его словам, поручение уже дано, и работа по подготовке конкретных шагов ведётся.

«Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности», — заявил глава государства.

Напомним, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Урсула фон дер Ляйен дала понять, что поиск финансирования для Украины не должен ложиться исключительно на плечи европейских налогоплательщиков.