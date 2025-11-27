Депозитарий Euroclear предупредил ЕС об опасности конфискации российских активов

Глава депозитария Euroclear Валери Урбен направила официальное предупреждение руководству Евросоюза о рисках планов по использованию замороженных российских активов. В письме на имя Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты она заявила, что такие меры могут подорвать привлекательность европейских финансовых рынков.

«Кредит Украине на основе активов ЦБ может нанести ущерб инвестиционному климату в Европе», — предупредила Урбен, чьи слова приводит Financial Times.

Она отметила, что инвесторы, включая суверенные фонды и центральные банки, воспримут эту инициативу как конфискацию резервов, что подрывает верховенство закона. В документе подчеркивается, что возникшая премия за риск приведёт к устойчивому росту спредов (разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. — Прим. Life.ru) по европейским гособлигациям и повысит затраты на займы для всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Урсула фон дер Ляйен дала понять, что поиск финансирования для Украины не должен ложиться исключительно на плечи европейских налогоплательщиков. Это заявление прозвучало в контексте дебатов о судьбе замороженных российских активов, большая часть которых находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear.