28 ноября, 13:46

Захарова назвала воровством любое присвоение активов России

Обложка © Life.ru

Любые попытки использования доходов от замороженных российских активов являются воровством. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию издания Politico о возможных действиях Бельгии в отношении этих средств, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно заявляла о незаконном характере заморозки активов, квалифицируя такие действия как прямую кражу. Она также отметила необходимость тщательного изучения сообщений о том, что Бельгия может использовать получаемые доходы в собственных интересах.

Напомним, что по информации издания Politico, некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в том, что она использует доходы от замороженных российских активов налоговых сборов и тем самым задерживает передачу финансирования Украины. Дипломаты планируют добиваться от бельгийской стороны разъяснений относительно источников средств. В частности, использует она собственные налоги, как остальные, чтобы помогать Киеву, или осуществляет для данных целей доходы с активов от России.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • бельгия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
