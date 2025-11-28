Ряд стран Европейского союза выразил опасения, что Бельгия может извлекать выгоду из доходов, полученных от замороженных российских активов, и замедлить процесс передачи этих средств Украине. Такие утверждения содержатся в публикации издания Politico, ссылающегося на анонимные дипломатические источники.

Источники указывают, что на встречах, предшествующих декабрьскому саммиту ЕС, некоторые члены блока планируют поднять вопрос о возможной эксплуатации Бельгии собственных налоговых поступлений, возникающих вследствие замораживания российских активов. Например, согласно расчётам Кильского института мировой экономики, доходы Бельгии от заморозки российских активов в 2024 году достигли суммы в €1,7 млрд, в то время как общая сумма финансовой помощи, предоставленная Киеву Брюсселем, составила лишь €3,4 млрд.

Брюссель категорически отрицает выдвинутые обвинения, уверяя, что все полученные от активов доходы предназначены исключительно для Украины. Представитель кабинета министров Бельгии подтвердил, что налоговые поступления от процентов с замороженных российских активов ассигнуются в пользу Украины, добавив, что финансовые взносы осуществляются не только за счёт этих средств, но и за счёт бюджетов самого королевства.

Кроме того, Еврокомиссия предпринимала неудачные попытки добиться согласия Бельгии на изъятие российских активов для помощи Украине. Компания Euroclear, хранящая значительную долю этих активов, предупреждала, что быстрая передача средств Киеву негативно скажется на инвестиционной привлекательности европейского финансового сектора.

Таким образом, разногласия внутри ЕС относительно судьбы замороженных российских активов становятся всё острее, угрожая вызвать серьёзные конфликты и поставить под сомнение доверие друг другу между государствами-членами.