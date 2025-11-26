Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:54

Каллас заявила о необходимости уступок РФ в мирном урегулировании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава евродипломатии Кая Каллас вновь заявила, что первым шагом к завершению украинского конфликта должно стать немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также сокращение военного бюджета РФ. Заявление было сделано по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также её военный бюджет», — сказала Каллас.

Она указала, что любое соглашение должно привести к уступкам со стороны РФ. Также Каллас подчеркнула, что прекращение огня должно стать основой для достижения мирного урегулирования.

У Каллас новая истерика по российским активам, до которых никак не добраться
У Каллас новая истерика по российским активам, до которых никак не добраться

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европу в срыве мирного плана. По её словам, действия Брюсселя и отдельных европейских лидеров направлены не на поиск компромиссов, а на создание информационного шума и манипулирование ситуацией с целью подрыва политико-дипломатического диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar