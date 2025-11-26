Глава евродипломатии Кая Каллас вновь заявила, что первым шагом к завершению украинского конфликта должно стать немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также сокращение военного бюджета РФ. Заявление было сделано по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также её военный бюджет», — сказала Каллас.

Она указала, что любое соглашение должно привести к уступкам со стороны РФ. Также Каллас подчеркнула, что прекращение огня должно стать основой для достижения мирного урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европу в срыве мирного плана. По её словам, действия Брюсселя и отдельных европейских лидеров направлены не на поиск компромиссов, а на создание информационного шума и манипулирование ситуацией с целью подрыва политико-дипломатического диалога.