26 ноября, 07:41

«Им сводит скулы от слова "переговоры"»: Захарова обвинила Европу в срыве мирного плана

Захарова заявила, что Европа пытается сорвать мирное урегулирование на Украине

Обложка © Life.ru

Европейские политики и СМИ пытаются сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, действия Брюсселя и отдельных европейских лидеров направлены не на поиск компромиссов, а на создание информационного шума и манипулирование ситуацией с целью подрыва политико-дипломатического диалога. Захарова подчеркнула, что каждый раз, когда звучат слова «мирный план», «переговоры» и «контакты», в Европе это вызывает раздражение и сопротивление.

Дипломат отметила, что подобная реакция становится особенно заметной на фоне инициатив США по урегулированию кризиса. В этих условиях, по её мнению, европейская сторона стремится переиначить американский план и подорвать усилия Вашингтона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа упустила возможность сыграть конструктивную роль в процессе мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает США как единственную западную страну, проявляющую инициативу в поиске путей выхода из кризиса.

