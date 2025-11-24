Россия и США
24 ноября, 19:08

В обращении Зеленского по плану Трампа увидели сходство с «Игрой престолов»

Владимир Зеленский и Джон Сноу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis/ Shutterstock AI

В пятничном обращении к украинцам Владимира Зеленского по поводу плана президента США Дональда Трампа некоторые эксперты обнаружили сюжетные аналогии с «Игрой престолов», основанной на романах Джорджа Р. Р. Мартина. Об этом сообщает Страна.ua.

«Я же тот человек, который не смотрел «Игру престолов». Поэтому только на второй день поняла, аллюзии к чему были в пятничном обращении», — написала журналистка Леся Падалка, добавив фото Зеленского и персонажа Джона Сноу.

Народный депутат Марьяна Безуглая отметила, что Сноу оказался бездарным полководцем, который в конечном итоге убил своего ближайшего соратника и любимую женщину.

«Джон Сноу был бездарным полководцем и правителем, без плана и стратегии, хотя и харизматичным с благими намерениями. Он подвергался эмоциям, и в итоге всё зашло так далеко, что он был вынужден убить своего ближайшего человека. Образ так себе», прокомментировала она.

Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач» в экстренном десятиминутном видеообращении 21 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что киевский режим пытается выиграть время на переговорах относительно мирного плана США для урегулирования конфликта в Украине. Он считает обращение Зеленского к украинцам по этому вопросу глупость и попыткой уйти от ответа.

Лия Мурадьян
